Tiago Esgaio é o primeiro reforço do Sporting de Braga

Tiago Esgaio chega do Belenenses SAD e assinou um contrato válido por quatro temporadas com os guerreiros do Minho.

O lateral, irmão do também arsenalista Ricardo Esgaio, tem 25 anos e começou a carreira de sénior no Caldas, tendo depois passado pelo Torreense e, nas duas últimas épocas, pela Belenenses SAD.

"Estou muito feliz por estar aqui e por fazer parte de um grande clube. É um sonho tornado realidade e mal posso esperar por pisar o relvado vestido de vermelho", afirmou o jogador aos meios de comunicação do Sporting de Braga.

Tiago Esgaio frisou que "foi difícil chegar" até um clube desta envergadura e que, apesar de acreditar que chegaria ao topo do futebol português um dia, "não acreditava que era possível chegar tão rápido".

"Hoje, posso dizer que estou na Liga num grande do futebol português. É um sonho tornado realidade", reforçou.

O jogador enalteceu a "felicidade de ainda não ter tido lesões durante estes dois anos", o que lhe permitiu somar muitos minutos na Belenenses SAD, e estabeleceu como objetivos coletivos "conquistar títulos" e individuais "manter a forma e melhorar".

"Está a ser tudo cinco estrelas, receberam-me superbem e a primeira impressão que tenho é espetacular", disse.

Segundo fonte próxima do processo, o negócio fez-se por valores a rondar os 300 mil euros, tendo a cláusula de rescisão ficado fixada em 20 milhões.