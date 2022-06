Tiago Esgaio torna a ser emprestado pelo Braga ao Arouca

JN Hoje às 21:33 Facebook

O Braga volta a ceder o defesa lateral Tiago Esgaio ao Arouca, pelo qual realizou 20 partidas na temporada passada. Amanhã, o plantel dá o pontapé de saída na nova temporada com os habituais exames médicos.

Apesar de não ter sido um dos indiscutíveis para o treinador, Armando Evangelista, durante a última época, Tiago Esgaio foi ganhando preponderância na equipa arouquense com o decorrer do campeonato, tendo sido titular em cinco das últimas nove jornadas da Liga, em 2021/2022.

A sua polivalência, uma vez que tanto pode atuar no flanco direto, a sua posição de origem, quanto no lado oposto, é uma arma que joga em favor do defesa, de 26 anos, contratado, há duas épocas, pelo Braga à Belenenses SAD, que o descobriu no Torreense.

Tiago Esgaio é o quinto reforço confirmado pelo Arouca para a próxima temporada, depois do guarda-redes uruguaio De Arruabarrena, do central inglês Opoku, do médio guineense Sylla e do avançado espanhol Mújica.

O plantel arouquense regressa ao trabalho amanhã, com a realização dos habituais exames físicos e médicos.