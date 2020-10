Tiago Fernandes de saída do Leixões

Arnaldo Martins Hoje às 18:43 Facebook

A aventura do treinador no comando técnico da equipa de Matosinhos chegou este domingo ao fim. Tiago Fernandes deixa o Leixões sem vencer qualquer jogo.

Ao que o JN apurou, após o empate (1-1) desta tarde frente ao Académico de Viseu, a contar para a quinta jornada da LigaPro, o Leixões e Tiago Fernandes acertaram a saída.

Em junho, o treinador foi o escolhido para suceder a Manuel Cajuda no comando técnico da equipa de Matosinhos. O treinador de 38 anos estava sem clube depois de ter saído a meio da época do Estoril. Tiago Fernandes conta ainda com passagens por Chaves e pelas equipas de sub-23 e sub-19 do Sporting, tendo também assumido três jogos na equipa principal dos leões enquanto técnico interino.