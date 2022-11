Tiago Gouveia e Gonçalo Tabuaço chamados à seleção sub-21

JN/Agências Hoje às 11:28 Facebook

O guarda-redes Gonçalo Tabuaço e o avançado Tiago Gouveia foram chamados à seleção portuguesa de sub-21, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para os jogos particulares com República Checa e Japão.

Um dia depois de o avançado do Liverpool Fábio Carvalho ter abdicado de representar a seleção de sub-21, tendo dado conta da decisão à FPF por "algumas mensagens SMS", o guarda-redes Francisco Meixedo (F. C. Porto) foi dispensado do estágio, devido a uma entorse no joelho esquerdo.

Face a estas ausências, o selecionador, Rui Jorge, chamou o avançado do Estoril Praia Tiago Gouveia e o guarda-redes da BSAD Gonçalo Tabuaço, tendo em vista os encontros particulares com a formação checa, na sexta-feira, e com a seleção nipónica, no dia 22, ambos em Portimão, a partir das 19.15 horas.

Portugal prepara a edição de 2023 do Campeonato da Europa, no qual está integrado no Grupo A da fase final do Europeu, tendo como opositores a anfitriã Geórgia (21 de junho), os Países Baixos (24) e a Bélgica (27).