Tiago Gouveia garante triunfo, em jogo com dilúvio de golos

O Benfica B venceu a Académica por 4-3, em Coimbra, em jogo da 26.ª jornada da Liga 2, com o golo triunfal a ser apontado por Tiago Gouveia no último minuto da compensação. Assim, a equipa da Briosa fica com a luta pela manutenção ainda mais complicada

Numa primeira parte com poucas oportunidades de golo, em que o equilíbrio foi a nota dominante, a equipa dos 'estudantes' foi a primeira a criar perigo, logo aos quatro minutos, com um cabeceamento do brasileiro João Carlos, a que Léo Kokubo correspondeu com uma grande defesa.

O avançado academista voltou a tentar alvejar a baliza do Benfica B aos 12 minutos, mas a bola saiu ao lado.

Aos 21 minutos, os 'encarnados' estiveram perto do golo, mas o defesa central Jorge Fellipe evitou que a bola transpusesse a linha de baliza, já com o guarda-redes Stojkovic fora do lance.

Os encarnados chegaram ao golo aos 36 minutos. Tiago Gouveia ganhou espaço nas costas da defesa da Académica e junto à linha final cruzou rasteiro para o segundo poste, com a bola a passar entre as pernas do guarda-redes Stojkovic, onde aparece o avançado João Resende a rematar para o fundo da baliza, apesar de estorvado por Jorge Felipe.

A Briosa entrou muito pressionante no segundo tempo e chegou ao empate aos 49 minutos, por João Carlos, o melhor marcador da Liga 2, com 15 golos, após cruzamento rasteiro de Traquina.

O avançado brasileiro colocou a Académica em vantagem aos 53 minutos, numa recarga na grande área.

Os estudantes estavam galvanizados e aos 62 minutos o guarda-redes benfiquista evitou o golo, com uma boa defesa a desviar a bola pela linha final.

Quatro minutos depois, o Benfica chegou à igualdade novamente por João Resende, que aproveitou uma defesa incompleta do guarda-redes Stojkovic para encostar para golo.

As águias passaram a mandar no jogo e chegaram ao terceiro golo à passagem do minuto 74 por Martin Neto, que ficou na cara do guarda-redes após uma excelente abertura de João Resende.

A Académica ainda conseguiu chegar ao empate, aos 88 minutos, num grande remate de Caballero, que foi expulso dois minutos depois, a passe de Fábio Fortes.

Quando se pensava na igualdade a três bolas, o Benfica sentenciou a partida, aos 90+5, num grande golo de Tiago Gouveia, após uma saída em falso do guarda-redes academista.