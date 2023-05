Tiago Machado renova com Boavista por mais cinco temporadas

JN/Agências Hoje às 18:10 Facebook

Tiago Machado prolongou contrato com o Boavista por mais cinco épocas, até junho de 2028, informou, esta terça-feira, o clube da Liga, três dias depois da estreia sénior do melhor marcador do conjunto de sub-19 axadrezado.

"Estou extremamente feliz por prolongar o contrato. É a concretização de um sonho. Tem sido uma das semanas mais especiais da minha vida: estreei-me no Bessa pela equipa principal e agora renovo. Melhor era impossível! Quero agradecer a toda a estrutura por aquilo que tem feito por mim nestes anos e ao 'mister' Petit, que me deu a oportunidade de cumprir um sonho. Agora, é continuar a trabalhar da mesma forma", afirmou o jovem avançado, de 19 anos, em declarações reproduzidas pelo Boavista.

Depois de ter anotado 19 golos em 31 jogos no campeonato nacional de juniores, Tiago Machado competiu pela primeira vez a nível sénior no sábado, ao entrar na reta final do empate entre Boavista e Sporting de Braga (1-1), da 33.ª e penúltima jornada da Liga.

"Quando o 'mister' me chamou ao banco [de suplentes], confesso que fiquei um pouco nervoso, mas, depois, entrei, fizemos o golo [da igualdade] e tudo correu bem. Sinto-me realizado por ter tido a possibilidade de jogar pela equipa principal, após tantos anos de dedicação ao clube. Foi um sonho tornado realidade e estou muito orgulhoso", admitiu.

Natural de Gondomar, o avançado soma seis épocas de ligação às camadas jovens do Boavista e prepara-se para integrar o plantel comandado por Petit já a partir de 2023/24.