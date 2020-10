Tiago Mendes está de saída do Vitória de Guimarães

JN Hoje às 22:47 Facebook

Está iminente o anúncio oficial da saída de Tiago Mendes do comando técnico do Vitória de Guimarães.

O treinador terá ficado insatisfeito com a forma como a estrutura atacou o mercado e manifestou o desejo de abandonar o projeto ao fim de três jornadas, onde somou quatro pontos (derrota com Belenenses SAD, empate com o Rio Ave e vitória sobre o Paços de Ferreira).

A SAD vitoriana, apurou o JN, já trabalha na sucessão de Tiago Mendes, que se estreava esta época como treinador principal. João Henriques, que se encontra livre depois de ter deixado o Santa Clara no final da época passada, é um desejo antigo e um nome que começa a ganhar força.