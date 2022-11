Tiago Monteiro com andamento limitado no Bahrain

JN/Agências Hoje às 17:53 Facebook

O piloto português Tiago Monteiro (Honda Civic) foi, este sábado, 12.º classificado nas duas corridas da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) disputadas no Bahrain, penúltima ronda da temporada.

O piloto portuense sentiu dificuldades com a degradação dos pneus do Civic e terminou a primeira das duas corridas do fim de semana com o tempo de 34.00,924 minutos, a 26,817 segundos do vencedor, o espanhol Mikel Azcona (Hyundai Elantra).

O húngaro Nobert Michelitz (Hyundai Elantra) foi o segundo, a 1,955 segundos de Azcona, com o francês Nathanael Berthon (Audi RS3) em terceiro, a 3,443 segundos.

Na segunda corrida, Tiago Monteiro voltou a ser 12.º classificado, a 27,266 segundos de Michelisz, que foi o vencedor. O argentino Esteban Guerrieri (Honda Civic) foi o terceiro, a 1,046 segundos, com o neerlandês Nicky Catsburg (Hyundai Elantra) em terceiro, a 3,677 segundos.

"Na qualificação, sabíamos que não seria fácil contrariar o excesso de peso no Honda. O carro poderia ter estado melhor, mas tivemos alguns problemas que comprometeram a nossa performance. Ainda assim, para a primeira corrida pensámos que as coisas pudessem ser diferentes e, nas primeiras voltas, até estava a acontecer. O andamento e o comportamento em pista estava a agradar-me, sem que estivesse propriamente nos limites [...]. Mas, do nada, tivemos uma quebra enorme na performance do pneu a partir de meio da corrida", explicou Tiago Monteiro, que considerou este "o resultado possível".

Na segunda corrida, o piloto da Honda alterou as afinações do seu Civic, mas o resultado acabou por ser idêntico.

"Começámos bem, recuperei várias posições e o carro parecia-me bastante melhor. Mas, de novo, o peso extra fez-se sentir e os pneus não aguentaram. E, quando isso aconteceu, foi uma questão de tempo para começar a perder posições. Senti-me impotente e frustrado. Não foi um fim de semana agradável", descreveu Tiago Monteiro.

Com estes resultados, o piloto português é 15.º, com 56 pontos. Mikel Azcona lidera, com 237.

A próxima ronda, que encerra o campeonato, será na Arábia Saudita, de 25 a 27 de novembro.