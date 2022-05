Tiago Monteiro desistiu na primeira volta em Mid-Ohio

JN/Agências Ontem às 23:08 Facebook

O piloto português Tiago Monteiro (Honda) desistiu hoje na primeira volta da corrida de duas horas que estava a disputar no campeonato norte-americano de resistência (IMSA).

Monteiro, que tinha conquistado a 'pole position' para as duas horas de Mid-Ohio esta manhã, participava no Michelin Pilot Challenge a convite da Honda USA ao volante do Honda Civic Type R TCR da LA Honda World, na categoria TCR.

No entanto, o regresso do piloto portuense aos Estados Unidos, onde competiu na IndyCar antes de se mudar para a Fórmula 1, em 2005, terminou logo na primeira volta da corrida, por problemas mecânicos, depois de ter sofrido um toque de um adversário.

"[Foi um regresso] realmente azarado. Houve um acidente na frente do grupo que seguia na partida. Travaram mais, voltaram a acelerar e depois houve outro contacto e não consegui evitar o carro da frente. [Foi] apenas um pequeno toque mas o suficiente para partir o braço da direção", explicou o piloto da Honda à agência Lusa.

Tiago Monteiro fazia dupla com o norte-americano Matt Pombo.

No domingo é a vez de Filipe Albuquerque (Acura) entrar em ação, na categoria principal, depois de hoje ter sido o segundo mais rápido na qualificação, apenas batido pelo francês Sébastien Bourdais (Cadillac).

"A minha volta mais rápida foi perfeita, mas não deu para o primeiro lugar. Foi por muito pouco. Mas estamos na primeira linha da grelha que é importante para uma corrida de apenas 2:40 horas e mantemos os objetivos iniciais de chegar à vitória", comentou o piloto de Coimbra.