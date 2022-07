Tiago Monteiro não espera milagres nas corridas de Vila Real

Piloto português baixa a expectativa após vitórias em 2016 e 2019

Os pilotos da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) entram na pista do circuito citadino de Vila Real às 9 horas de hoje para a primeira de duas sessões de treinos livres. A segunda é ao meio-dia. As três sessões de qualificação vão decorrer a partir das 17 horas. As duas corridas estão marcadas para as 13.10 horas e 17.15 horas de domingo.

Tiago Monteiro, piloto português da Honda, venceu as corridas mais importantes em 2016 (WTCC) e em 2019 (WTCR), o que se traduziu numa festa de arromba em Vila Real, mas este ano baixa as expectativas pois "o ano tem sido difícil", devido ao carro, que "ainda não está a um grande nível".