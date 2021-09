Tiago Moutinho assume comando da Sanjoanense

Rui Almeida Santos Hoje às 18:40 Facebook

Tiago Moutinho sucede a Pedro Duarte no comando técnico da equipa de São João da Madeira, que compete na Liga 3.

O novo treinador, de 41 anos, foi adjunto de Sá Pinto no Sporting e já passou por países como a Sérvia, Grécia, China e Espanha, antes de assumir o cargo na Sanjoanense.

Décimo classificada da Série A da Liga 3 e afastada da Taça de Portugal pelo Ançã, dos distritais de Coimbra, a equipa do distrito de Aveiro optou por trocar de treinador, deixando cair Pedro Duarte, chegado ao clube há pouco mais de dois meses. A derrota no dérbi com a vizinha Oliveirense (2-0), no último fim de semana, ditou o destino do técnico.

A estreia de Tiago Moutinho no banco da Sanjoanense acontece no próximo dia 3 de outubro, com a receção ao V. Guimarães B, para a 5.ª jornada da Liga 3.