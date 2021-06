Tiago Pereira em destaque no Meeting de Lisboa

JN/Agências Ontem às 23:15 Facebook

Tiago Pereira, cada vez mais próximo dos 17 metros, venceu esta quinta-feira o triplo salto do Meeting Cidade de Lisboa, em atletismo, reforçando a posição na lista de acesso aos Jogos Olímpicos.

A reunião de atletismo da capital portuguesa destacou-se essencialmente pelas provas de saltos, com Anabela Neto muito próxima de superar os 1,90 metros, na altura, e Carlos Pitra a passar os 5,25 na vara.

Uma vitória na prova valia 40 pontos extra para o ranking internacional, pelo que a marca de Tiago Pereira em Lisboa (16,97 metros) rende-lhe perto de 1200 pontos nessa tabela e lhe permite descartar o pior dos cinco resultados, que é de 1142.

Numa semana apenas, com este resultado, o quarto lugar em Montreuil e sobretudo a vitória em Turku, Tiago Pereira fica muito próximo do apuramento olímpico, juntando-se a Pedro Pichardo (qualificado por marca) e Nelson Évora (que na mais recente lista é o segundo a entrar por ranking).

Com este salto, Pereira, atleta de 27 anos e treinado por João Ganço, reforça-se como o quarto português de sempre, depois de Pichardo, Évora e Carlos Calado.

Anabela Neto, grande dominadora do salto em altura nos últimos anos, foi fácil vencedora, limpando todas as fasquias até 1,85 metros, após o que, motivada e sabendo-se em forma, mandou subir para 1,90, o que seria recorde nacional por dois centímetros. Por muito pouco não passou.

Surpreendente foi a vitória de Carlos Pitra, no salto com vara, melhorando o seu recorde pessoal de 5,08 para, 5,25, sendo agora o oitavo português de sempre. O recordista luso, Diogo Ferreira, falhara os três ensaios iniciais a 5,00.

Boa prova do peso masculino, com Francisco Belo a chegar a 20,80 e Tsanko Arnaudov a conseguir a sua melhor marca do ano (tinha 20,25 e fez 20,65), embora tenha sido o seu único lançamento acima dos 20 metros. Com 17,91, Otoniel Badjana superou largamente o recorde pessoal e coloca-se agora como sexto português de sempre.

Nos 100 m barreiras, o vento (+1,5) fez uma pequena trégua, permitindo a Olímpia Barbosa igualar a melhor marca nacional do ano, que já lhe pertencia, com 13,45.