Tiago Pinto: "Desde o primeiro dia que têm tentado criar problemas entre mim e Mourinho"

O diretor-geral da Roma, Tiago Pinto, ficou irritado com algumas perguntas feitas pelos jornalistas depois da pesada goleada sofrida com os noruegueses do Bodo/Glimt, a contar para a Liga Conferência (1-6). Para o dirigente desde o início da temporada que tem havido uma tentativa de criar divergências entre ele e José Mourinho

"Desde 1 de setembro que vocês têm tentado criar problemas entre mim e o treinador. Temos um projeto e estamos todos alinhados. Fazem-me a mesma pergunta à procura de um problema que não existe", atirou o dirigente português, dirigindo-se à Sky Italia.

O técnico luso também não encarou a derrota de ânimo leve e demonstrou a sua insatisfação com os jogadores, no final da partida. "A explicação é muito simples: o Bodo tem mais qualidade do que os jogadores que foram titulares pela Roma hoje", disse Mourinho.

O próximo encontro da equipa romana é no domingo, na receção ao Nápoles, de Mário Rui.