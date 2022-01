Tiago Pinto diz que "não é o momento" de falar sobre Sérgio Oliveira

JN Hoje às 18:24 Facebook

O treinador português da AS Roma, José Mourinho, já demonstrou o desejo de ver a equipa reforçada para a segunda fase da época e o médio Sérgio Oliveira, do F. C. Porto, é uma forte opção. Esta quinta-feira, o diretor desportivo do clube italiano evitou comentar o possível interesse.

Tiago Pinto, responsável pelo futebol dos "giallorosso", instado pela imprensa transalpina a comentar as notícias que davam conta do reinício das conversações, após o fracassar do negócio na janela de transferências de verão, foi parco em palavras.

"Sérgio Oliveira? Não posso falar, não é o momento", disse à estação de televisão DAZN. Já sobre o defesa inglês apontado aos romanos, avançou que o clube está "muito perto de contratar Ainsley Maitland-Niles, do Arsenal".