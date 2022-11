Tiago Silva resolve à lei da bomba e dá o triunfo ao V. Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 19:38 Facebook

Médio marca grande golo e dá a vitória à equipa minhota que até podia ter conseguido um resultado mais dilatado

Tiago Silva, num momento de inspiração, foi decisivo no triunfo tangencial do V. Guimarães diante o Marítimo. Na falta de soluções para bater o guarda-redes, o médio desferiu um remate potentíssimo de longe e fez o único golo do jogo, dando sequência ao bom momento da equipa minhota na Liga.

A primeira parte teve pouco futebol e foi cinzenta como o tempo que se registou na cidade-berço. Rúben Lameiras ainda esteve perto de dar cor ao jogo, mas Miguel Silva, no regresso ao clube da sua formação, fechou os caminhos da baliza com sucesso.

O descanso não trouxe grandes melhorias, mas valeu pelo golo de Tiago Silva, num momento de magia e que arrancou aplausos da massa adepta local que preencheu praticamente metade do estáfio. O Marítimo procurou reagir, mas quase sem critério e com escassos recursos para dar continuidade à recuperação encetada no campeonato. João Henriques foi reforçando o ataque e refrescando a equipa, mas sem o brilho desejado.