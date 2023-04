Tiago Tomás ajudou no empate do Estugarda

JN Ontem às 22:55 Facebook

Avançado emprestado pelo Sporting ao clube alemão fez assistência que permitiu ao Estugarda empatar 1-1 no terreno do Augsburg.

Em jogo da 29.ª jornada da Liga alemã, Tiago Tomás contribuiu de forma decisiva para o empate do Estugarda (1-1) no estádio do Augsburg. O avançado português fez a assistência para Endo assinar o golo do empate, aos 79 minutos. O jogador, emprestado pelo Sporting, tinha entrado em campo aos 71 minutos para o lugar de Sosa.

O Estugarda, que se encontra na antepenúltima posição da Bundesliga, teve de sofrer para pontuar depois do Augsburg se ter adiantado no marcador logo aos oito minutos de jogo. A equipa está em posição de discutir o play-off de permanência do campeonato alemão, liderado pelo Bayern Munique que tem mais dois pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund.