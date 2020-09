Tiago Tomás coloca Sporting no play-off da Liga Europa

JN Hoje às 21:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting garantiu esta noite de quinta-feira a presença no play-off da Liga Europa, ao vencer os escoceses do Aberdeen, por 1-0, em Alvalade, no encontro único da terceira pré-eliminatória. Tiago Tomás estreou-se a marcar nas competições europeias.

O único golo do encontro foi apontado pelo jovem avançado, aos 8 minutos, tornando-se no segundo jogador mais novo de sempre a marcar nas competições europeias pelo Sporting, com 18 anos, três meses e nove dias (Litos foi o mais jovem, com apenas 17 anos).

Apesar de marcar cedo e ter o ascendente nos primeiros 45 minutos, o conjunto leonino não criou grandes situações de perigo.

No segundo tempo, o Sporting continuou a mandar no jogo, frente a um adversário pouco agressivo na frente, contudo também não revelou grande inspiração ofensiva para conseguir um desfecho mais tranquilo e quase a acabar não se livrou de um valente susto.

Com este triunfo, os leões seguem para os play-offs da Liga Europa, fase na qual vão defrontar os austríacos do LASK Linz, numa partida agendada para 1 de outubro.