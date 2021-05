Tiago Tomás entra duplamente na história do Sporting

JN Hoje às 10:50 Facebook

Avançado fecha a época com 37 jogos, um recorde para quem tem 18 anos. E também deixa marca como jovem goleador leonino.

Os 13 minutos de utilização de Tiago Tomás frente ao Marítimo, no jogo de encerramento do Sporting no campeonato, foram especiais para o avançado lançado esta época de forma absoluta pelo treinador Ruben Amorim. Permitem-lhe ser o mais jovem jogador da história do clube leonino com maior número de jogos na primeira época completa pela equipa principal. Aos 18 anos, fecha a temporada com 37 jogos, superando o anterior registo já com 36 anos e pertencente a Litos, antigo jogador que realizou 36 encontros em 1984/85 também quando tinha a mesma idade de Tiago Tomás.

Os impressionantes registos do jovem avançado do Sporting também lhe conferem números interessantes como goleador, sendo o jogador mais jovem do clube com maior número de golos neste milénio. O dianteiro fecha a temporada com seis golos, os mesmos marcados por Nani, em 2005/06, mas com a particularidade de ser um ano mais novo do que o anterior jogador dos leões, na altura com 19 anos. Em terceiro lugar aparece Quaresma com cinco golos em 2001/02.

Por isso, não é à toa que Tiago Tomás tem sido associado a vários clubes estrangeiros, entre eles o Arsenal e o Milan, muito atentos ao desempenho de um jogador ainda com idade júnior mas que tem dado passos concretos de afirmação no novo campeão nacional português. O avançado tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e amanhã deverá ser um dos eleitos de Rui Jorge na convocatória dos sub-21 para o Campeonato da Europa.