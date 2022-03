Tiago Tomás na equipa da semana da Bundesliga

JN Hoje às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado português esteve em destaque na vitória frente ao Borussia Monchengladbach (3-2).

A adaptação de Tiago Tomás à Bundesliga tem sido um verdadeiro sucesso e, esta segunda-feira, o avançado português foi presenteado com uma presença no onze da semana, segundo o prestigiado canal telivisivo "ARD". O jovem jogador cedido pelo Sporting participou em dois golos na vitória do Estugarda frente ao Borussia Monchengladbach (3-2) e, ao todo, já leva cinco jogos pelos germânicos, sendo que quatro foram a titular.

"Um verdadeiro reforço para o Estugarda. A contratação de inverno foi muito diligente, ágil e traiçoeira, causando sempre perigo. O português iniciou os dois primeiros golos do Estugarda contra o Monchengladbach e teve um papel importante na corrida para recuperar da desvantagem", pode ler-se na crítica ao desempenho do jovem internacional português, de 19 anos.

Eis o onze da jornada

Ulrich (Bayern); Sule (Bayern), Lienhart (Friburgo) e Leitsch (Bochum); Endo (Estugarda), Knauff (Eintracht Frankfurt), Sosa (Estugarda) e Raum (Hoffenheim); Tiago Tomás (Estugarda), Kalajdzic (Estugarda) e Borré (Eintracht Frankfurt)