Tiago Tomás oficializado no Estugarda

Avançado do Sporting chega cedido ao emblema alemão por temporada e meia. Cláusula de compra opcional cifra-se nos 15 milhões de euros.

"Estou muito feliz por estar aqui. O Estugarda é um clube com uma grande história - um dos maiores clubes da Alemanha. A Bundesliga é uma liga muito exigente e vou tentar fazer o melhor para ajudar a equipa", afirmou o jovem de 19 anos.

Sven Mislintat, diretor desportivo dos germânicos, mostrou-se satisfeito com o negócio. "Acompanhamos o desenvolvimento do Tiago há muito tempo. Ele tem muitas qualidades que tornam nosso jogo mais variável no ataque", afirmou.

A meio da terceira temporada na equipa principal, deixa o Sporting depois de 66 encontros e nove golos marcados.