Tiago Tomás realiza sonho a criança e oferece camisola

O avançado do Sporting surpreendeu uma criança que no jogo do Tondela lhe pediu a camisola.

Gonçalo é um jovem adepto do Sporting que tão cedo não vai esquecer o jogo de domingo com o Tondela, em Alvalade, que os leões venceram por 2-0. O pequeno apoiante do clube verde e branco esteve na bancada a vibrar com o triunfo da equipa de Ruben Amorim e aproveitou para levar um cartaz para Tiago Tomás, jogador preferido, a pedir a camisola. Gonçalo bem tentou e, já depois do apito final, continuou a empunhar o cartaz mas acabou por sair de Alvalade sem a tão desejada camisola.

Mas nem tudo são más notícias e o jogador do Sporting vai mesmo realizar o sonho do menino. A página de Facebook "A rapariga de verde e branco" fez uma publicação nas redes sociais a contar a história na tentativa que a mensagem chegasse ao futebolista - "Eu prometi-lhe que faria uma publicação aqui para tentarmos que o seu pedido chegasse ao TT ou ao Sporting" - e chegou mesmo.

Esta terça-feira, o futebolista respondeu e vai mesmo realizar o sonho ao pequeno Gonçalo: "Já entrámos em contacto com o Gonçalo e já tenho a morada dele para enviar a camisola. Obrigado", escreveu Tiago Tomás no Twitter.

Uma história com final feliz.