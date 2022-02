Tiago Tomás revela porque escolheu o Sporting em vez do Benfica

JN Hoje às 21:58 Facebook

Avançado formado nos leões, agora emprestado por época e meia no Estugarda, da Liga alemã, destacou a importância de Cristiano Ronaldo na escolha e aborda a saída de Alvalade.

Em entrevista aos órgãos do Estugarda, o atacante de 19 anos, que no primeiro jogo a titular pelos alemães marcou um bis, disse que, aos 12 anos, escolheu o Sporting no lugar do Benfica porque os leões têm "uma das melhores academias de futebol do Mundo". Além disso, confessou: "Cristiano Ronaldo foi outra das razões e argumentos para a minha escolha".

Como estão os seus conhecimentos de alemão?