Tiffosi do Nápoles apertam os jogadores

Mau futebol, resultados pobres, guerra aberta entre os jogadores e o presidente do clube. Este, o sulfuroso De Laurentiis, tem um apoio de peso, o das claques radicais. Os "ultras" foram esta quinta-feira ao treino e trataram de apertar toda a equipa.

Aos pés do Vesúvio, a vulcânica Nápoles entra em erupção por causa da bola, dos maus resultados e das péssimas exibições da equipa de Carlo Ancelotti, que corre no sétimo lugar do campeonato, a 11 pontos da liderança, da inimiga Juventus, e que, na Liga dos Campeões, ainda assim, lá vai bem encaminhada para os oitavos de final, apesar do empate caseiro da última terça-feira, em casa, com o Salzburgo.

Os resultados negativos só adensaram e precipitaram o mau clima entre De Lautrentii e os jogadores, ao ponto de estes se terem sublevado contra a intensificação dos treinos ordenada pelo presidente. O motim da equipa gerou o boicote aos trabalhos de campo e causou ainda mais tensão, porque os adeptos da claques radicais do clube não perderam tempo e foram ao Estádio San Paolo manifestar-se contra os jogadores. Ancelotti também ficou com as orelhas a arder.

Cânticos, palavras de ordem insultos e petardos aqueceram o ambiente. E a polícia foi obrigada a intervir para proteger os craques. "No fim, De Laurentiis, és tu que ganhas!", gritaram os adeptos, entre promessas de mais manifestações.

Vai ser o bom e o bonito, já neste sábado, quando os "Partenopei" receberem o Génova, para a 12.ª jornada da liga italiana.