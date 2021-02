Tiger Woods hospitalizado após sofrer acidente de automóvel

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:00 Facebook

O golfista norte-americano foi, esta terça-feira, hospitalizado depois de sofrer um grave acidente de automóvel. Tiger Woods teve de ser desencarcerado e está a ser operado.

O acidente aconteceu pouco depois das 7 horas locais (15 horas em Portugal Continental) "na fronteira entre Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes" e já foi confirmado pelas autoridades através de uma nota nas redes sociais. Em comunicado, foi explicado que o veículo "sofreu graves danos" e "não envolveu qualquer outro automóvel".

"O condutor e único ocupante foi identificado como o golfista da PGA, Eldrick Tiger Woods. O sr. Woods foi retirado dos destroços com um desencarcerador pelos bombeiros e paramédicos de Los Angeles County, e depois transportado de ambulância para um hospital local para observação das lesões", lê-se ainda. As causas do acidente são, ainda, desconhecidas.

Mark Steinberg, empresário de Tiger Woods, já informou que o golfista de 45 anos sofreu "múltiplos ferimentos nas pernas" e está, neste momento, a ser operado. "Agradecemos o vosso apoio e pedimos que respeitem a nossa privacidade".

Tiger Woods é considerado um dos melhores golfistas da história, tendo já conquistado 82 títulos no circuito norte-americano PGA - recorde igualado com Sam Snead - e 15 majors.