Tiger Woods: os escândalos e os vícios do menino prodígio do golfe

Daniela Jogo Hoje às 16:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Tiger Woods começou a quebrar recordes no golfe muito cedo. Arrastou multidões para um desporto habituado a aplausos modestos e é considerado por muitos o melhor jogador de sempre da modalidade. Mas tem um percurso marcado por vícios, escândalos e lesões que atrapalharam a carreira.

Quando o pai, Earl Woods, levou o filho, com apenas um ano e meio de idade, a um campo de golfe acreditava que ele podia revolucionar o mundo do golfe e abrir o caminho para outras crianças negras. Earl Woods, um veterano de guerra, foi o grande impulsionador da carreira de sucesso de Eldrick Tont Woods, mais conhecido como Tiger Woods.

O desportista norte-americano, natural do estado da Califórnia, começou a jogar golfe e a vencer campeonatos antes de chegar à adolescência. Entre 1994 e 1996 venceu por três vezes consecutivas o US Amateur, campeonato de golfe para amadores, e foi o único jogador a conseguir tal feito.

Tornou-se profissional em 1996, com apenas 20 anos. O prodígio deu a primeira tacada vitoriosa na carreira ao ganhar o Masters de Augusta, a primeira prova de 'Grand Slam' do golfe, em abril 1997, com apenas 21 anos. Dois meses depois, sobe ao primeiro lugar do ranking de melhor jogador da modalidade, conseguindo a subida mais rápida de sempre.

Em 2000, Woods venceu seis torneios no PGA Tour, a maior sequência de vitórias desde os tempos de Ben Hogan, em 1948. Além disso, sagrou-se vencedor do US Open, do British Open e também do PGA Championship, conquistas que o tornaram no jogador mais novo do golfe moderno a vencer o 'Grand Slam'. Com apenas 24 anos, Tiger Woods já tinha conquistado os quatro principais torneiros do golfe masculino.

No início da década de 2000, Tiger Woods venceu a esmagadora maioria dos torneios em que participou e bateu recorde atrás de recorde. Chegou mesmo a ser o nº1 do mundo durante 623 semanas, mas a carreira de sucesso estava prestes a sofrer uma reviravolta em 2009.

PUB

O divórcio milionário, os vícios e as lesões do herói do golfe mundial

Tiger Woods e a modelo sueca Elin Nordegre deram o nó em 2004. O casamento perfeito viria a revelar-se o início do fim da prestigiada imagem pública do atleta americano.

Foi quando Woods sofreu, supostamente, um acidente de carro que o levou às urgências com um ferimento na cabeça que as coisas mudaram. A imprensa norte-americana rapidamente começou a apontar a mulher, Elin Nordegre, como a responsável pelo sucedido, alegadamente, por ter descoberto as traições do marido. As infidelidades tornaram-se o assunto do momento e várias mulheres confessarem publicamente terem sido amantes de Tiger.

A separação da modelo sueca custou cerca de 300 milhões de euros a Tiger, que, nesse mesmo ano, em 2010, perdeu o patrocínio de grandes marcas, afastou-se das competições e internou-se numa clínica de reabilitação para tratar a dependência sexual.

Nos anos seguintes, Tiger Woods viveu assombrado com dores nas costas e passou por várias operações. Entre 2013 e 2017 participou em poucos torneios e estava longe de dar as tacadas brilhantes que o mundo estava habituado a apreciar. Foram anos com várias operações ao joelho esquerdo e às costas.

Em maio de 2017, e numa tentativa de aliviar as fortes dores que sentia, o desportista decidiu automedicar-se, o que lhe valeu uma ida para a prisão por ter sido encontrado a dormir ao volante de um carro com o motor ligado, sobre o efeito de calmantes. Como consequência teve de pagar uma multa e fazer serviço comunitário.

O regresso da lenda

Depois de vários escândalos ultrapassados, em 2018, Tiger Woods regressa aos campos de golfe com a vitória emocionante do Tour Championship, em Atlanta, onde alcançou o seu 80.º título da carreira. Aos 43 anos, conquistou o Masters de Augusta pela quinta vez e alcançou o 15.º triunfo em torneios majors, após 11 anos sem vitórias nos grandes torneios.

O seu palmarés no 'Grand Slam' contabiliza também três sucessos no US Open (2000, 2002 e 2008), três no British Open (2000, 2005 e 2006) e quatro no PGA Championship (1999, 2000, 2006 e 2007). O desportista norte-americano é agora o segundo atleta com mais vitórias em torneiros majors, atrás de Jack Nicklaus que detém a marca recordista de 18.

No que diz respeito a vitórias no PGA Tour, o campeonato de golfe, Tiger Woods ocupa o primeiro lugar, com 82 conquistas e dividi o recorde com Sam Snead.

Tiger Woods sofreu um violento acidente na terça-feira Foto: Frederic J. BROWN / AFP

Devido à pandemia de covid-19, todos os torneios e campeonatos de golfe estão suspensos. Woods estava a aproveitar este tempo para treinar e manter a forma física para quando as competições regressassem. Esta terça-feira o nome do atleta voltou a encher manchetes dos jornais do mundo inteiro. O golfista norte-americano sofreu um acidente de viação perto de Los Angeles, nos Estados Unidos, e foi submetido a uma cirurgia ao pé, tornozelo e tíbia da perna direita. Está estável e a recuperar no hospital.

A vida de Tiger Woods está sintetizada num documentário que estreou no início deste ano na plataforma de streaming HBO. É um relato, dividido em duas partes, que conta a história daquele que vai marcar, para sempre, a história do golfe mundial.