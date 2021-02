Tigres contra Palmeiras nas meias do Mundial de Clubes

JN/Agências Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tigres qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais do Mundial de Clubes de futebol, nas quais vai defrontar o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, ao vencer o Ulsan Hyundai, por 2-1.

Em Al Rayyan, no Qatar, Kim Keehee colocou os sul-coreanos em vantagem, aos 24 minutos, mas o francês André-Pierre Gignac bisou, aos 38 e 45+5 (grande penalidade), e deu o triunfo aos mexicanos.

No domingo, o Tigres, que se estreia num Mundial de clubes, defronta o Palmeiras, recente campeão da Taça Libertadores, sob o comando de Abel Ferreira.

No mesmo dia, o Ulsan, que cai pela segunda vez nos quartos de final, vai defrontar o derrotado da partida entre o Al-Duhail, do Qatar, e os egípcios do Al-Ahly.

O vencedor desta partida, que se disputa ainda hoje, vai jogar com o Bayern Munique, campeão europeu, na outra meia-final, marcada para segunda-feira.