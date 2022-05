Tim Henman: "Se Nadal estiver bem do pé é favorito a vencer Roland Garros"

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 16:49 Facebook

Tim Henman, ex-top 4 mundial, esteve à conversa com o JN sobre Roland Garros. O britânico acredita que Rafael Nadal continua a ser o favorito a vencer, apesar dos bons momentos que Carlos Alcaraz e Novak Djokovic estão a atravessar.

Ganhou o primeiro dos seus 10 títulos ATP em 1997, foi quatro vezes finalista em Wimbledon, uma em Roland Garros e outra no US Open, e marcou presença no top 20 mundial durante mais de uma década. Atualmente comentador no Eurosport, Tim Henman é um dos tenistas britânicos mais bem sucedidos de sempre e, em conversa com o JN, revelou que Rafael Nadal continua a ser o grande favorito a vencer Roland Garros.

Como vê o atual momento de Carlos Alcaraz? Considera que é o tenista em melhor forma?