Timothy Weah alcançou o sonho que o pai George Weah, eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1995, perseguiu ao longo da sua carreira e se aposentou dos relvados sem o alcançar.

Timothy Weah, que começou como titular no jogo contra o País de Gales, foi o autor do primeiro golo dos Estados Unidos no Mundial do Catar, aos 36 minutos da primeira parte, após receber um passe de Pulisic. O pai George Weah, atual presidente da Libéria, aplaudiu o golo das tribunas do estádio Ahmad Bin Ali.

George Weah foi um atacante que vestiu camisolas importantes no futebol europeu como Milan, PSG e Mónaco, e o único africano da história a conquistar um título individual internacional.

Em declarações à BBC Sport, Timothy Weah afirma que estar no Mundial do Catar não é apenas um sonho dele, mas também é do pai, uma vez que, nunca jogou em Mundiais porque o seu país, Libéria, nunca se classificou. O jogador norte-americano acrescentou que o pai sempre colocou a fasquia alta quando se tratava de futebol.

O jovem foi convocado pela seleção norte-americana durante o mandato de George como presidente da Libéria. Timothy Weah é elegível para jogar pelos EUA por ter nascido, em 2002, e crescido em Nova Iorque.

A presença do presidente da Libéria no Catar tem sido controversa no seu país, já que alguns liberianos acham que o dinheiro gasto com ele no Mundidal poderia ser melhor gasto na Libéria.