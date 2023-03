Tiquinho Soares apanha oito jogos de castigo e Marçal suspenso por cinco

JN Hoje às 11:08 Facebook

Tiquinho Soares foi castigado com oito jogos de suspensão por ter encostado a sua cabeça à do árbitro no jogo entre o Botafogo e o Flamengo, enquanto Marçal apanhou cinco jogos de castigo por palavras dirigidas ao juiz da partida.

Tiquinho Soares e Marçal, que passaram pelo futebol português, viram a justiça brasileira aplicar-lhes castigos pesados após os incidentes no jogo entre o Botafogo e o Flamengo, a contar para o campeonato estadual Carioca.

O antigo avançado de Nacional, Vitória de Guimarães e F. C. Porto, Tiquinho Soares, arriscava um castigo que podia ir até aos seis meses de suspensão, mas acabou sancionado com oito jogos por ter encostado a sua cabeça à do árbitro do encontro, Tarcizo Caetano.

O jogador defendeu-se na sessão em que conheceu o castigo, mostrando-se arrependido. "Não foi minha intenção agredir o árbitro. Em 15 anos de carreira, isso nunca aconteceu. Houve uma falta que não foi marcada, eu protestei e depois irritei-me com a expulsão. Não lhe dei uma cabeçada, apenas aproximei a minha cara. Arrependo-me do que aconteceu", disse, citado pelo sítio "Globo Esporte".

Quanto a Marçal, ex-jogador de Benfica e Nacional, vai estar afastado da competição durante cinco jogos, por ter "ofendido a honra" do árbitro do encontro.

O antigo avançado do Benfica Everton Cebolinha, hoje no Flamengo, também foi chamado a julgamento, mas acabou absolvido, tal como Lucas Perri, do Botafogo, e Marinho, do "Mengão".

O Botafogo, multado em 30 mil reais e que viu o seu estádio ficar interdito por dois jogos, confirmou que irá recorrer das sentenças.