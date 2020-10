Tiquinho Soares oficializado no Tianjin Teda

JN/Agências Hoje às 12:27 Facebook

O avançado brasileiro Tiquinho Soares, proveniente do F. C. Porto, assinou contrato com o Tianjin Teda, anunciou hoje o clube da Superliga chinesa de futebol.

No seu sítio oficial na Internet, o clube chinês anunciou a chegada do brasileiro, que deixou o FC Porto após três temporadas e meia, por um valor a rondar os seis milhões de euros, de acordo com a imprensa.

Em 24 de setembro, Tiquinho Soares tinha agradecido "de todo coração" pela passagem pelos 'dragões'.

"Obrigado grande F. C. Porto. Sou muito grato ao F. C. Porto, por tudo o que construí com a camisola deste clube. Tenho certeza de que cada momento vai ficar para sempre na minha memória", escreveu Soares, na rede social Instagram.

Soares foi contratado pelo F. C. Porto ao Vitória de Guimarães no 'mercado de inverno' de 2016/17 e nas três épocas e meia em que representou os 'azuis e brancos' participou em 140 jogos e marcou 64 golos pelos 'dragões'.

No Dragão, Tiquinho conquistou dois títulos de campeão nacional (2017/18 e 2019/20), uma Taça de Portugal (2019/20) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2018).

Em Portugal, envergou ainda as camisolas do Nacional (2014 a 2016) e Vitória de Guimarães (2016).