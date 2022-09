Tiquinho Soares reclama quase 29 mil euros ao F. C. Porto

JN Hoje às 13:27 Facebook

Ação do jogador brasileiro deu entrada no Tribunal da Comarca do Porto.

O avançado Tiquinho Soares pôs um processo em tribunal ao F. C. Porto, relacionado com uma dívida de 28.806,51 euros. A ação deu entrada, por via eletrónica, no Juízo do Trabalho do Porto, na passada terça-feira, dia 20 de setembro.

Agora ao serviço do Botafogo, o atacante brasileiro, de 31 anos, representou os dragões entre janeiro de 2017 e o verão de 2020. Durante três épocas e meia, conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, tendo marcado 64 golos.

Quando saiu do F. C. Porto, Soares transferiu-se para o Tianjing Teda, da liga chinesa. Posteriormente, representou o Olympiacos e há poucas semanas rumou ao Brasil para jogar no Botafogo. Em Portugal, antes de alinhar na equipa azul e branca, jogou no Nacional e no Vitória de Guimarães.