Tirana para a eternidade da Roma e do "Special 5"

A mais recente prova de clubes da UEFA já coroou o primeiro vencedor e a honra tocou à AS Roma, de José Mourinho, que, na Albânia, voltou a provar o toque de Midas que muitos imaginavam já ter perdido.

O treinador português venceu o quinto troféu europeu da carreira - em cinco finais! -, com o guarda-redes Rui Patrício e o médio Sérgio Oliveira a conseguirem, pela primeira vez, atingir a glória continental.

Uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões pelo F. C. Porto, nova Champions ao serviço do Inter, uma Liga Europa com o Manchester United e, agora, a Liga Conferência como o primeiro troféu internacional da história da AS Roma. O palmarés de José Mourinho continua a crescer e o "Special One" torna-se no "Special 5", provando, pelo caminho, uma frase que tornou famosa quando estava no comando dos dragões. "As finais não se jogam, ganham-se", disse Mourinho, que igualou Udo Lattek e Giovanni Trapattoni como únicos técnicos que venceram as três provas da UEFA.