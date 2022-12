Tite terá sido assaltado no Brasil e ouviu as reclamações do ladrão

JN Hoje às 14:20 Facebook

O antigo selecionador do Brasil Tite terá sido assaltado na Barra da Tijuca e o ladrão terá expressado o seu desagrado relativamente à eliminação do Mundial 2022.

Segundo informações avançadas pelo jornal O Globo, o antigo selecionador do Brasil Tite terá sido assalta esta manhã, por volta das 6 horas, enquanto caminhava na Barra da Tijuca. O ladrão terá roubado o fio de ouro que o treinador levava ao pescoço e, quando se apercebeu quem é que estava a assaltar, começou a criticar o técnico. O assaltante terá expressado o seu desagrado com a eliminação do Brasil nos quartos-de-final do Mundial 2022.

Porém, fontes oficiais da Polícia brasileira ainda não têm informações sobre o suposto assalto. "Até ao momento, não temos nenhum registo nesse sentido. Seguimos apurando", disse uma fonte policial ao jornal Lance. "A vítima não registou ocorrência. Portanto, ainda não temos informações oficiais do ocorrido", disse outra fonte.