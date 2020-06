Titulares do Sporting em Guimarães fizeram trabalho de recuperação

JN/Agências Hoje às 21:08 Facebook

Os titulares do Sporting no encontro da 25.ª jornada da Liga, diante do V. Guimarães, que terminou com uma igualdade (2-2), fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram no relvado.

O guarda-redes Luís Maximiano, os defesas Eduardo Quaresma, Coates e Mathieu, os médios Battaglia, Matheus Nunes e Acuña, e os avançados Rafael Camacho, Jovane Cabral, Vietto e Sporar foram os futebolistas que não treinaram no relvado da Academia Sporting.

Ainda sem poder entrar nas opções do treinador Rúben Amorim está o avançado brasileiro Luiz Phellype, ainda a recuperar de uma lesão, o compatriota Wendel e o português Joelson Fernandes, ambos em tratamento, mas já com trabalho de ginásio e no relvado, segundo a nota publicada pelos 'leões' na página oficial na Internet.

O Sporting só volta a treinar no domingo, pelas 10 horas, na Academia, em Alcochete.