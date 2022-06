Título de hóquei em patins emocionou Pinto da Costa

JN Hoje às 16:26 Facebook

O presidente portista recebeu os hoquistas e a taça de campeões nacionais no museu do clube.

Conforme é tradição, Pinto da Costa foi anfitrião de uma equipa do F. C. Porto que vence uma competição, neste caso a de hóquei em patins, que conquistou na quarta-feira o 24.º título nacional, ao vencer o Benfica (3-2), juntando o troféu ao da Taça de Portugal e à Taça Intercontinental.

"O hóquei já veio aqui este ano mais vezes do que em outros anos seguidos, o que é um bom sinal. Vivi um dia de grande emoção com a vossa vitória. Há 60 anos, pela primeira vez, recebia um cartão de dirigente na secção de hóquei em patins. Pensar que 60 anos depois, eu ia estar como presidente a ver uma equipa fantástica com um treinador e diretor excecionais, com um público maravilhoso, a proporcionar-me e aos que lá estiveram um grande espetáculo, era de facto impensável", afirmou o presidente portista, na cerimónia realizada no museu do F. C. Porto.

"Fiquei muito feliz, emocionou-me e entusiasmou-me a forma como todos festejaram a vitória. A todos um grande abraço, muitas felicidades, gozem as vossas férias porque, para o ano, há mais coisas para ganhar", acrescentou, com uma palavra para o histórico dirigente Ilídio Pinto.

"Durante estes 60 anos, tive sempre uma paixão especial pelo hóquei em patins, não só por ter iniciado lá a minha carreira de dirigente no F. C. Porto, mas porque nela tive grandes amigos e encontrei um dos melhores dirigentes com quem lidei durante os meus 40 anos de presidente, que foi o senhor Ilídio Pinto. Está sempre presente na minha memória quando há vitórias do F. C. Porto no hóquei em patins. Queria dizer-vos, portanto, que a minha alegria foi, como viram, a de toda a gente no pavilhão. Todos estavam felizes porque sentiam que era merecido, que era uma vitória fruto do trabalho, da dedicação e da competência", sublinhou.