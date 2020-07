Título do F. C. Porto com alcance superior a 62 milhões nas redes sociais

JN Hoje às 20:22 Facebook

Na semana entre a conquista do título nacional de 2019/20 e a entrega do troféu, as redes sociais do F. C. Porto tiveram um alcance superior a 62 milhões, segundo os dados recolhidos no Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok.

"Numa análise que começa no dia 15, aquando do Clássico com o Sporting que garantiu a conquista do campeonato, e termina a 21 de julho, dia de rescaldo da entrega do título, foram contabilizados os resultados de mais de 600 publicações nas quatro principais redes sociais onde o F. C. Porto marca presença: Facebook, Instagram, Twitter e TikTok", revela o clube numa nota publicada no site oficial.

Segundo os dragões, o alcance maior foi registado no Facebook, com 28,5 milhões de interações, tendo sido publicados 80 conteúdos diferentes, 25 dos quais em vídeo. Refira-se que o clube transmitiu em direto a festa do relvado após o clássico e a entrega do troféu, com o primeiro conteúdo a gerar mais interações (160 mil) e comentários (8 mil). Quanto ao "Live" da entrega da Taça, garantiu, por si só, um alcance de um milhão.

"A publicação de anúncio do novo campeão, com a estreia do mote "Vencedores como sempre, campeões como nunca", gerou cerca de 15 mil partilhas, 44 mil gostos e um alcance total superior a dois milhões. Nenhuma outra publicação no Facebook a superou. Tudo somado, entre gostos, comentários e partilhas, o total de interações com a página do F. C. Porto no Facebook ao longo dos últimos sete dias foi de 3,7 milhões", acrescentaram os azuis e brancos.

No Instagram o volume de publicações foi maior, sobretudo nos "Stories" (cerca de 250), com 85 conteúdos no feed a gerarem 4,3 milhões de interações e um alcance de 20 milhões. O passatempo de oferta das camisolas especiais dos campeões recebeu 104 mil comentários e a criatividade de comemoração do título teve 160 mil gostos.

Nessa semana, o Twitter não permitiu publicações durante 48 horas, mas mesmo assim os conteúdos tiveram um alcance de 13,5 milhões, com 2,6 milhões de visualizações no dia da entrega do troféu. Os quase 200 tweets publicados geraram 241 mil gostos, 43,4 mil retweets e 4,2 mil comentários.

Na mais recente rede social do F. C. Porto, o Tik Tok, as visualizações dos conteúdos publicados foram superiores a 1 milhão, originando cerca de 146 mil gostos e três mil comentários.



Segundo o "Deportes & Finanzas", portal especializado na análise de redes socais de emblemas desportivos, o F. C. Porto foi o clube português que mais interações gerou nos primeiros seis meses de 2020 no Instagram (24,4 milhões - mais do que os três clubes seguintes juntos) e no Twitter (2,15 milhões).