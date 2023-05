Título em jogo no dérbi e... Famalicão

Adriano Rocha Hoje às 09:30 Facebook

Um clássico entre o Sporting e o Benfica, seja em Alvalade ou na Luz, concentra sempre quase todas as atenções, mas o do próximo domingo à noite ainda mais, já que as águias têm a hipótese de se sagrarem campeãs nacionais em pleno reino do leão. Um feito que só conseguiram até hoje uma vez, há 48 anos, mais precisamente a 4 de maio de 1975, quando um empate (1-1) lhes rendeu o título.

O Benfica chega à 33.ª e penúltima jornada do campeonato a depender apenas de si para fechar em definitivo as contas do primeiro lugar. Porém, há uma possibilidade de a equipa comandada pelo alemão Roger Schmidt entrar já campeã no relvado de Alvalade. Mas os festejos das águias no sofá só se concretizarão se, na véspera (sábado), o F. C. Porto perder em Famalicão, pois isso significa que o Benfica, mesmo derrotado no dérbi eterno, manterá sempre os atuais quatro pontos vantagem sobre o segundo classificado, quando ficarão apenas três em disputa.

Caso o ainda campeão nacional não perca na deslocação ao Minho, o Benfica está obrigado a repetir frente ao Sporting o resultado que os dragões fizerem - vitória ou empate - para conseguir pôr fim a um jejum de títulos que dura desde a temporada 2018/19.