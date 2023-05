Título passa por teste aos goleadores

António M. Soares Hoje às 08:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Crise de golos do Benfica não afasta a intranquilidade e contrasta com a confiança dos avançados do Braga.

Este é um jogo que vai marcar a luta pelo título para as equipas, porque terá consequências, seja qual for o resultado final. O Benfica procura a terceira vitória seguida, depois de duas derrotas que abalaram a confiança, mas do outro estará um Braga que atravessa um dos melhores momentos da temporada (cinco vitórias nas últimas cinco jornadas). A isso junta-se a história recente de um Braga descomplexado, que se habituou a fazer a vida negra aos encarnados na Luz, ainda que na época passada tenha sido goleado (6-1), num jogo atípico, depois de duas vitórias consecutivas nas épocas anteriores, que deixam as águias de pé atrás.

Mas este cenário impensável para os lados da Luz, há um mês, surge por causa da quebra dos goleadores do Benfica numa fase decisiva, semeando dúvidas que se têm refletido em campo. Em Barcelos, Roger Schmidt teve mesmo de esperar pelas respostas do banco para festejar os três pontos, porque Ramos (515 minutos desde o último golo), João Mário (644), Neres (508) e Rafa (733) perderam a veia goleadora que lhes conferia capacidade para desequilibrar, facto que tem ajudado a alimentar a intranquilidade.