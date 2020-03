Toalha usada por Kobe Bryant no último jogo vale fortuna

JN Hoje às 11:53 Facebook

Objeto foi a leilão e rendeu cerca de 30 mil euros a quem a tinha arrecadado em 2016, por oito mil euros.

A morte de Kobe Bryant, falecido a 26 de janeiro num desastre de avião, tem servido para alguns fazerem negócios milionários.

Aproveitando-se das homenagens e do luto dos fãs mais acérrimos do ex-basquetebolista da NBA, o adepto que em 2016 comprou a toalha usada por Bryant no último jogo da carreira, lançou um leilão para vender essa recordação e fez negócio por 29,7 mil euros, mais do triplo do que pagou por ela, de acordo com a CNN.

Nesse jogo, frente aos Utah Jazz, Kobe Bryant anotou 60 pontos e no final, quando se dirigia para o balneário, atirou esta mesma toalha para a bancada, que na altura acabaria vendido por oito mil euros.