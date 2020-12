Toby Price homenageia Paulo Gonçalves no Dakar: "O 'Speedy' correrá comigo"

JN/Agências Hoje às 21:42 Facebook

O piloto australiano Toby Price (KTM) vai disputar o próximo Rali Dakar de todo-o-terreno com um capacete de homenagem ao malogrado piloto português Paulo 'Speedy' Gonçalves, que faleceu em sequência de uma queda sofrida na edição de 2020.

O piloto da KTM, que já venceu a prova por duas vezes, em 2016 e 2019, mostrou nas redes sociais os seus "dois capacetes fresquinhos para o Dakar de 2021", um deles com a palavra 'Speedy' escrita na parte de trás, juntamente com as bandeiras portuguesa e australiana desenhadas.

"Quis agradecer todo o apoio e carinho que os portugueses me deram nos tempos mais duros e, também, pelo facto de terem perdido um dos seus heróis, o 'Speedy' correrá comigo", explicou.

Recorde-se que Price, de 33 anos, foi o primeiro a chegar junto de Paulo Gonçalves após a queda, tendo ficado junto do piloto português cerca de uma hora e meia, mesmo depois de o socorro chegar.

No entanto, o piloto de Esposende acabaria por sucumbir à gravidade dos ferimentos sofridos na queda a alta velocidade no deserto da Arábia Saudita, que em 2020 acolheu a maratona de todo-o-terreno pela primeira vez.

A edição 2021 do Rali Dakar disputa-se novamente naquele país do Médio Oriente, entre os dias 03 e 15 de janeiro.