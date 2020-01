Toby Price, o primeiro a chegar a Gonçalves: o "pior dia para o motociclismo"

Hoje às 18:56 Facebook

O australiano Toby Price, o primeiro piloto a chegar junto de Paulo Gonçalves após o acidente que o vitimou mortalmente durante o rali Dakar, na Arábia Saudita, classificou o dia de hoje como o "pior para o motociclismo".

"Descansa em paz, Paulo Gonçalves. A tua ausência vai ser sentida por muitos. Os meus pensamentos e orações vão para a tua família e amigos. Esta é muito difícil de digerir", escreveu o australiano, vencedor do Dakar em 2019, na rede social Instagram.

Toby Price terá sido o primeiro piloto a parar junto de Paulo Gonçalves, após a queda durante a sétima etapa da prova, tendo ficado junto do "motard" português até à chegada da equipa médica e de outros pilotos.

De acordo com a informação da Amaury Sport Organization (ASO), depois do alerta sobre o acidente de Paulo Gonçalves, foi enviado de imediato um helicóptero com uma equipa médica, que encontrou Paulo Gonçalves inconsciente e em paragem cardiorrespiratória.

"Depois de várias tentativas de reanimação no local, o piloto foi helitransportado para o hospital de Layla, onde foi confirmada a morte", referiu a organização da prova, que decorre até 17 de janeiro, na Arábia Saudita.

Paulo Gonçalves participava no Dakar pela 13.ª vez desde 2006, ano de estreia na prova.