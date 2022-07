Tocar o céu e acabar a chorar com o ouro espanhol em Matosinhos

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 22:31 Facebook

Portugal luta até ao fim, mas fica com a prata. Futuro da seleção nacional está bem entregue.

Um dia alguém disse que por cada sonho perdido, muitos mais surgirão no horizonte. E é precisamente este espírito de esperança que terá de servir de consolo para Portugal. Ontem, num Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos a rebentar pelas costuras, as quinas viram aquela que poderia ser a maior de todas as conquistas fugir-lhes entre os dedos, ao perderem, na final do Europeu sub-20, frente à Espanha (35-37).

Era o dia de Portugal. De fazer história e escrever uma página de glória. Depois de uma caminhada praticamente perfeita (com cinco triunfos e apenas uma derrota), a seleção nacional chegava à hora da verdade motivada pelas exibições anteriores. O trajeto, construído com a brilhante ajuda do melhor goleador da edição 2022 da prova - Francisco Costa -, deixava muitas e boas perspetivas no ar, e mal o jogo arrancou Portugal deixou vincadas as pretensões.

Só que ao contrário do que tinha acontecido na fase de grupos, onde a seleção lusa venceu esta mesma Espanha (36-35), desta vez os "nuestros hermanos" trouxeram a lição bem estudada para anular a intensidade dos "manos Costa". Ao contrário do "Kiko", que ainda arranjou forma de contornar a agressividade espanhola, Martim sentiu dificuldades para entrar em cena na primeira metade, e a falta de eficácia impossibilitou uma maior vantagem dos portugueses ao intervalo (16-15).

Era curta, Portugal sabia, mas ao mesmo tempo chegava para vencer. Entre a paciência e o desejo de fazer o pavilhão explodir, as quinas escolheram a segunda opção, e diga-se, deram-se bem. A dez minutos do fim, a vantagem era de quatro golos para a seleção nacional, só que na reta final tudo mudou.

Os espanhóis aceleraram a atacar, meteram um travão a defender, e não só anularam uma diferença que cheirava a derrota, para a converterem numa vantagem que resultou no terceiro título europeu.

Já Portugal, que ainda fantasiou em tocar o céu, caiu como em 2010 e ficou pela prata. Acabou por não ser desta, mas com este talento mais sonhos virão.

PORTUGAL Diogo Rêma, Tiago Ferreira, André Sousa (10), Vasco Costa, Gabriel Viana (3), Pedro Oliveira (1), Tiago Teixeira, Nuno Queirós, António Machado, Ricardo Brandão (2), Gabriel Cavalcanti (3), Miguel Oliveira, João Gomes (1), Francisco Costa (11), Nilton Melo e Martim Costa (4)

Treinador: Carlos Martingo

ESPANHA Daniel Martínez, Roberto Domenech, Jan Gurri (8), Gorka Nieto (3), Bruno Reguart (7), Álex Lodos (2), Antonio Martínez (1), Martí Soler (2), Julen Múgica (3), Carlos Álvarez (3), Arnau Fernández (3), Javi Rodríguez (3), Artur Parera, Eneko Furundarena (1), Julen Urruzola e Daniel Serrano

Treinador: Rodrigo Reñones

LOCAL Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos

ÁRBITROS Yann Carmaux (França) e Julien Mursch (França)

AO INTERVALO 16-15