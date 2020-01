Tochas nas bancadas dão multa pesada a Benfica e Vitória de Guimarães

Nuno Barbosa com V. J. O. Hoje às 09:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Clubes incorrem em multas que podem ascender aos 20 mil euros.

O V. Guimarães-Benfica, que terminou com o triunfo encarnado, face ao golo solitário de Cervi, prossegue ativo depois do apito final, não só por causa do lance que marcou o jogo, na área benfiquista, entre Davidson e Rúben Dias, mas também devido ao comportamento dos adeptos nas bancadas, o que obrigará o Conselho de Disciplina, da Federação Portuguesa de Futebol, a aplicar multas pesadas aos dois clubes - amanhã será conhecida a pena.

De acordo com os regulamentos, os dois incorrem em multas no valor mínimo de 10 200 euros e, no máximo, de 20 400, uma vez que tanto os vitorianos como os benfiquistas são reincidentes neste tipo de situações.