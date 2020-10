Luís Antunes Hoje às 19:26 Facebook

Jean-Clair Todibo, defesa francês dos quadros do Barcelona, vai ser jogador do Benfica. O empréstimo do central está praticamente fechado, numa negociação que sucedeu esta segunda-feira com o clube blaugrana.

O internacional de 20 anos deve chegar à Luz, numa cedência com uma taxa de empréstimo de dois milhões de euros. As águias ficam com uma opção de compra.