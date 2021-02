Todibo termina empréstimo com Benfica e reforça Nice

JN/Agências Hoje às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa francês terminou o empréstimo com o Benfica e vai representar os franceses do Nice até final da época, após uma passagem fugaz pelos encarnados.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica a antecipação do termo do contrato de empréstimo do defesa-central Jean-Clair Todibo. Cedido pelo FC Barcelona, o internacional Sub-20 francês totalizou 160 minutos de utilização pelas águias no primeiro semestre da temporada 2020/21", informou o Benfica em comunicado.

Já o Nice, 13.ª classificado da Ligue 1, comunicou que chegou a "acordo com o FC Barcelona para o empréstimo do central, de 21 anos, com opção de compra".

Em outubro de 2020, o central francês chegou cedido pelo emblema da Catalunha, mas acabou por participar em apenas dois encontros com a camisola encarnada, na meia-final da Taça da Liga, frente ao Sporting de Braga, um jogo vencido pelos minhotos (2-1), e na vitória (4-0) diante do Estrela da Amadora, nos oitavos de final da Taça de Portugal.