Dez anos depois de os sócios do Belenenses terem vendido a maioria das ações da SAD, o clube do Restelo vê o Tribunal da Relação de Lisboa dar-lhe razão no processo que abre caminho à constituição de uma nova sociedade anónima desportiva e de um eventual regresso às competições profissionais. Recorde os passos de uma polémica que se arrastou durante uma década.

