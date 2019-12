"Tolerância é sempre zero", diz Sérgio Conceição

Hoje às 13:13 Facebook

Na antevisão do jogo com o Tondela, o treinador do F. C. Porto afirmou que a equipa azul e branca está proibida de perder mais pontos

Apesar de estar já a sete pontos do líder Benfica, com um jogo a menos, Conceição voltou a mostrar-se convicto de que os dragões chegarão ao título. "Essa minha convicção advém da qualidade do nosso plantel e do trabalho. O que temos de fazer é não perder mais pontos até ao final da época. O que os adversários fazem já não tem a ver comigo", disse o técnico portista, este domingo, no Olival.

Questionado sobre se a partida desta segunda-feira com o Tondela acarreta mais pressão pelo facto de o Benfica já ter ganho nesta jornada, Conceição referiu: "Não há pressão adicional. Temos de ganhar todos os jogos para depois fazermos as contas em maio. A nossa tolerância é sempre zero".

Sobre as declarações do treinador adversário, Natxo González, que se mostrou convencido de que o Tondela irá marcar no Dragão, algo que ninguém conseguiu fazer neste campeonato, Sérgio Conceição não aqueceu a discussão: "Aquilo que o treinador do Tondela diz é certamente com conhecimento profundo da equipa dele. Não tenho de comentar. Tenho é de me preocupar em fazer com que isso não aconteça, para que o F. C. Porto marque golos e ganhe o jogo".

O treinador dos dragões voltou a afirmar que esperava "mais consistência" da equipa a nível de exibições e resultados, mas sublinhou mais uma vez a qualidade do plantel. "Existe e é inequívoca, mas em alguns momentos não tem vindo ao de cima", disse, reconhecendo que a equipa portista tem sentido mais dificuldades nos jogos fora de casa do campeonato.