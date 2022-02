Tomás Araújo é novidade nos convocados do Benfica

JN/Agências Hoje às 16:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa central é a principal novidade na lista de 22 convocados por Nélson Veríssimo para o duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Benfica recebe o Ajax, na Luz, às 20 horas.

De fora ficam André Almeida, Seferovic, Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, todos devido a lesão.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas;

Defesas: Vertonghen, Valentino, Otamendi, Morato, Grimaldo, Gilberto e Tomás Araújo;

Médios: Meïte, Weigl, Nemanja, Diogo Gonçalves, Taarabt, Everton, Rafa, João Mário, Gil Dias e Paulo Bernardo;

Avançados: Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.

PUB

O jogo com os neerlandeses, que terá transmissão na Eleven Sports, pode ser um ponto importante de viragem, tendo em vista a recuperação anímica do Benfica, que atravessa uma fase negativa, com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos oficiais.