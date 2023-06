Tomás Araújo sem espaço para regressar

Renovação de Otamendi reforça leque de centrais e dificulta retorno à casa da partida

A renovação de Otamendi aumentou o leque de soluções da defesa das águias e, por consequência, dificulta ou quase impossibilita o regresso de Tomás Araújo, jovem promessa que esteve cedido ao Gil Vicente. O atleta vai ter a oportunidade de se mostrar a Roger Schmidt na pré-época, indicação já adiantada pelo técnico, mas tudo indica que seja novamente emprestado.

O jogador, atualmente ao serviço da seleção de sub-21 inserida no Europeu da categoria, está referenciado por emblemas ingleses e alemães e deve no final da primeira fase do estágio ser emprestado.