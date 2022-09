Tomas Contte ganha o embalo do sprint e bisa a alta velocidade

O argentino Tomas Contte (Aviludo/Louletano/Loulé Concelho) tomou-lhe o gosto pela vitória no Grande Prémio JN/Leilosoc, e depois de na véspera ter vencido ao sprint em Águeda, repetiu o feito esta sexta-feira, em Viana do Castelo, voltando a mostrar que é exímio nas finalizações a alta velocidade. O ciclista da formação algarvia destacou-se num grupo de 16 fugitivos que se formou a meio desta quinta etapa da prova, superando sobre a reta da meta Rafael Silva (Efapel) e Fábio Costa(Glassdirve/Q8/Anicolor), que, por esta ordem, estiveram no pódio.

Na classificação geral, não houve mexidas, uma vez que o líder da corrida Mauricio Moreira, da Glassdrive, o companheiro de equipa António Carvalho, e Joaquim Silva (Efapel), que ocupam os três primeiros lugares, separados por cerca de meio minuto, também integraram o grupo de fugitivos da etapa, e chegaram logo atrás de Contte.

Com as oportunidades para atacar a camisola amarela de Moreira a serem cada vez mais escassas, a tirada de ontem, com partida e chegada na capital do Alto Minho, dificultada pelo vento, foi rolada a alta velocidade, com várias tentativas de fuga nas primeiras pedaladas, mas todas elas sem fazerem a diferença, perante o ritmo imposto no pelotão pela Glassdrive.

Só depois de quilómetro 75, após a passagem pelo ponto de maior dificuldade da etapa, no Prémio de Montanha de segunda categoria, em S. Bento, se formou a iniciativa mais concreta, integrando 16 corredores, num grupo de luxo com quase todos os líderes das categorias, e respetivos candidatos a destroná-los. A velocidade nesse grupo foi estonteante, e até o camisola amarela contribuiu para que a diferença para o pelotão, órfão de alguma liderança, aumentasse para um minuto.

Apesar de alguns ataques no grupo, na tentativa de fazerem a diferença na parte final, para se desenhar uma fuga secundária, os 16 homens do dia chegaram compactos à reta de meta na Praia do Norte, impondo uma chegada a alta velocidade, com vento pelas costas, onde Tomas Contte voltou a ser melhor. Hoje, a caravana do Grande Prémio JN, muda-se para Valongo, que vai acolher a partida e chegada de uma de uma etapa com 132,7 quilómetros, e com maior dificuldade no relevo, nomeadamente no Prémio de Montanha na Agrela.